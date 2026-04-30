Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,939+0,25%UTAR10,94+1,86%RGSS0,189-1,15%IMOEX2 654,59+0,56%RTSI1 116,78+0,56%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,64+0,21%
Главная / Политика /

Путин рассказал, насколько медведи опасны

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что медведь – опасный зверь, бегает быстрее коня, плавает и лазает по деревьям. Об этом он заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов России. Она проходит в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Президент общался с воспитателями детского сада «Рябинка» в поселке городского типа Палана Камчатского края Кириллом Косыгиным и Анной Чуприной. Они рассказали, что живут у Охотского моря.

«Вот где медведей-то полно! Я серьезно, там они ходят кругом, как собаки бездомные. Правда-правда! Кругом, куда не повернешься, везде медведи, даже как-то жутковато», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он поинтересовался у семьи из Палана, как они живут в соседстве с дикими зверями. Косыгин рассказал, что летом медведи могут проходить под окнами дома, и их можно встретить по дороге в детский сад.

На это Путин предостерег пару, что нужно быть аккуратными, ведь медведь – «серьезная машина».

В ходе просветительского марафона президент России также рассказал, в чем заключается сила России – в многообразии. Он отметил, что Россия исторически формировалась в качестве союза народов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь