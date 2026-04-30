Путин рассказал, насколько медведи опасны
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что медведь – опасный зверь, бегает быстрее коня, плавает и лазает по деревьям. Об этом он заявил на встрече с представителями коренных малочисленных народов России. Она проходит в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».
Президент общался с воспитателями детского сада «Рябинка» в поселке городского типа Палана Камчатского края Кириллом Косыгиным и Анной Чуприной. Они рассказали, что живут у Охотского моря.
«Вот где медведей-то полно! Я серьезно, там они ходят кругом, как собаки бездомные. Правда-правда! Кругом, куда не повернешься, везде медведи, даже как-то жутковато», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Он поинтересовался у семьи из Палана, как они живут в соседстве с дикими зверями. Косыгин рассказал, что летом медведи могут проходить под окнами дома, и их можно встретить по дороге в детский сад.
На это Путин предостерег пару, что нужно быть аккуратными, ведь медведь – «серьезная машина».
В ходе просветительского марафона президент России также рассказал, в чем заключается сила России – в многообразии. Он отметил, что Россия исторически формировалась в качестве союза народов.