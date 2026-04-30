Путин рассказал, в чем состоит сила России
Универсальность и сила России заключается в многообразии, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов страны. Она проходит в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».
«Хочу вновь подчеркнуть, универсальность и сила России – в ее многообразии», – сказал российский лидер.
Он также отметил, что Россия исторически формировалась в качестве союза народов.
Встреча приурочена к Дню коренных народов России, который празднуется в стране впервые. Его президент утвердил указом еще в 2025 г. Коренными малочисленными народами считаются народы, проживающие на территориях расселения своих предков. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.