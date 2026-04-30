Кремль негативно оценивает помехи со стороны ЕС для желающих поехать в Москву
Россия негативно оценивает действия европейских стран, которые мешают своим гражданам, которые хотят поехать в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Негативно. Это, вы знаете, такое ребячество, наверно со знаком минус», - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
В частности, речь шла о поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который прибудет в Москву на парад Победы.
18 апреля Фицо рассказал, что Литва и Латвия не разрешат пролет его самолета над своими территориями на торжества по случаю Дня Победы в России. Он отметил, что в таком случае будет найден другой маршрут, как это было сделано в 2025 г. Тогда пролет в Москву словацкому самолету запретили Литва, Латвия и Эстония.
В начале апреля Фицо уже анонсировал свой визит в Москву. 29 апреля эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.