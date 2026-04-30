Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,941+0,27%UTAR10,94+1,86%RGSS0,189-1,15%IMOEX2 654,28+0,55%RTSI1 116,65+0,55%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,64+0,21%
Главная / Политика /

Кремль негативно оценивает помехи со стороны ЕС для желающих поехать в Москву

Россия негативно оценивает действия европейских стран, которые мешают своим гражданам, которые хотят поехать в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Негативно. Это, вы знаете, такое ребячество, наверно со знаком минус», - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В частности, речь шла о поездке премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который прибудет в Москву на парад Победы.

18 апреля Фицо рассказал, что Литва и Латвия не разрешат пролет его самолета над своими территориями на торжества по случаю Дня Победы в России. Он отметил, что в таком случае будет найден другой маршрут, как это было сделано в 2025 г. Тогда пролет в Москву словацкому самолету запретили Литва, Латвия и Эстония.

В начале апреля Фицо уже анонсировал свой визит в Москву. 29 апреля эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её