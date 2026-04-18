Латвия и Литва запретили пролет борта Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве

Ведомости

Литва и Латвия сообщили, что не разрешат пролет самолета премьер-министра страны Роберта Фицо над территорией республик на торжества по случаю Дня Победы в России. Об этом сам Фицо рассказал в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он отметил, что в таком случае будет найден другой маршрут, как это было сделано в 2025 г. Тогда пролет в Москву словацкому самолету запретили Литва, Латвия и Эстония.

7 апреля Фицо объявил о планах посетить Москву 9 мая и принять участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы. Он рассказал, что в ближайшие дни и недели будет участвовать во многих мероприятиях, чтобы выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом, и тем, кто стал его жертвой.

9 мая 2025 г. Фицо принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. Он прибыл в Москву поздно вечером накануне парада. Борт летел через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

Позднее словацкий премьер заявил о готовности снова прибыть в Москву для участия в празднованиях 90-летия Победы во Второй мировой войне, если получит приглашение.

