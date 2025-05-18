Лидерам двух европейских стран свои претензии незадолго до их посещения Москвы высказала глава евродипломатии Кая Каллас. В апреле она предупредила руководителей стран Евросоюза, которые собираются в Москву 9 мая, о возможных последствиях. Фицо заявил, что Каллас не может критиковать премьер-министра суверенной страны. Он добавил, что прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.