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Фицо выразил готовность отправиться в Москву на 90-летие Победы

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов снова прибыть в Москву для участия в празднованиях 90-летия Победы во Второй мировой войне, если получит приглашение. Об этом он заявил телеканалу ТА-3.

«Поехал бы в Москву, и если бы получил приглашение на празднование 90-летия окончания Второй мировой войны», – уточнил Фицо.

9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад. Вместе с президентом России Владимиром Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель КНР Си Цзиньпин. Европу в российской столице представляли президент Сербии Александр Вучич и Фицо.

Лидерам двух европейских стран свои претензии незадолго до их посещения Москвы высказала глава евродипломатии Кая Каллас. В апреле она предупредила руководителей стран Евросоюза, которые собираются в Москву 9 мая, о возможных последствиях. Фицо заявил, что Каллас не может критиковать премьер-министра суверенной страны. Он добавил, что прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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