Фицо выразил готовность отправиться в Москву на 90-летие Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов снова прибыть в Москву для участия в празднованиях 90-летия Победы во Второй мировой войне, если получит приглашение. Об этом он заявил телеканалу ТА-3.
«Поехал бы в Москву, и если бы получил приглашение на празднование 90-летия окончания Второй мировой войны», – уточнил Фицо.
9 мая на Красной площади в Москве состоялся масштабный парад. Вместе с президентом России Владимиром Путиным за торжеством наблюдали лидеры более 20 стран. Главным гостем парада стал председатель КНР Си Цзиньпин. Европу в российской столице представляли президент Сербии Александр Вучич и Фицо.
Лидерам двух европейских стран свои претензии незадолго до их посещения Москвы высказала глава евродипломатии Кая Каллас. В апреле она предупредила руководителей стран Евросоюза, которые собираются в Москву 9 мая, о возможных последствиях. Фицо заявил, что Каллас не может критиковать премьер-министра суверенной страны. Он добавил, что прибыл в Москву отдать дань памяти более 60 000 солдат Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии.