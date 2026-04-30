Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,981+0,63%YAKG43,1+0,35%VEON-RX65,4-2,1%IMOEX2 657,25+0,66%RTSI1 119,09+0,77%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава Дагестана попросил у правительства помощи в создании ливневок

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил у премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержку в создании качественных ливневых систем в регионе. Об этом он заявил в диалоге с ним после совещания с правкомиссией по вопросам социально-экономического развития СКФО.

Меликов уточнил, что это не ситуация с ливнями и затоплениями в Дагестане сподвигла руководство республики на создание систем. По его словам, их установка предусматривались заранее. Ливневые сети будут привязаны к новому водоводу, рассказал глава региона.

В ходе совещания с правкомиссией Меликов также попросил правительство включить регион в программу по переселению проживающих в оползневых зонах граждан, которая реализуется в Чеченской Республике. Он попросил рассмотреть меры поддержки за счет федерального бюджета по отдельной целевой программе

На совещании Меликов отчитался о последствиях наводнений и мерах по их устранению. По его словам, они коснулись шести городов 11 муниципальных районов. При этом оползневая угроза все еще сохраняется, подчеркнул он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её