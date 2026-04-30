Глава Дагестана попросил у правительства помощи в создании ливневок
Глава Дагестана Сергей Меликов попросил у премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержку в создании качественных ливневых систем в регионе. Об этом он заявил в диалоге с ним после совещания с правкомиссией по вопросам социально-экономического развития СКФО.
Меликов уточнил, что это не ситуация с ливнями и затоплениями в Дагестане сподвигла руководство республики на создание систем. По его словам, их установка предусматривались заранее. Ливневые сети будут привязаны к новому водоводу, рассказал глава региона.
В ходе совещания с правкомиссией Меликов также попросил правительство включить регион в программу по переселению проживающих в оползневых зонах граждан, которая реализуется в Чеченской Республике. Он попросил рассмотреть меры поддержки за счет федерального бюджета по отдельной целевой программе
На совещании Меликов отчитался о последствиях наводнений и мерах по их устранению. По его словам, они коснулись шести городов 11 муниципальных районов. При этом оползневая угроза все еще сохраняется, подчеркнул он.