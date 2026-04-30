Жюри биеннале в Венеции подало в отставку за девять дней до открытия
Международное жюри 61-й биеннале в Венеции подало в отставку за девять дней до открытия, сообщили на официальном сайте мероприятия.
Причины такого решения не раскрываются. В заявлении указан состав жюри: Соланж Фаркас (председатель, Бразилия), Зои Батт (Австралия), Эльвира Дьянгани Осе (Испания), Марта Кузма (США) и Джованна Заппери (Италия).
В начале марта стало известно, что российский павильон откроется на Венецианской биеннале, в нем представят проект «Дерево уходит корнями в небо». Эта культурная инициатива представляет собой «настоящий музыкальный фестиваль» с участниками из разных регионов России, а также Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики, отмечали организаторы.
В Еврокомиссии пригрозили прекратить предоставление гранта биеннале в 2 млн евро за открытие павильона России. 23 апреля ЕК подтвердила это решение.