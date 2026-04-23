ЕК лишит Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение России

В начале марта стало известно, что российский павильон откроется на Венецианской биеннале, в нем представят проект «Дерево уходит корнями в небо». Эта культурная инициатива представляет собой «настоящий музыкальный фестиваль» с участниками из разных регионов России, а также Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики, сообщали организаторы.