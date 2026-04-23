ЕК лишит Венецианскую биеннале гранта в 2 млн евро за приглашение России
Еврокомиссия подтвердила решение лишить Венецианскую биеннале гранта за открытие павильона России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе. Трансляция опубликована на сайте ЕК.
«Могу подтвердить, что Еврокомиссия направила письма о решении прекратить предоставление гранта в 2 млн евро», – сказал он.
В начале марта стало известно, что российский павильон откроется на Венецианской биеннале, в нем представят проект «Дерево уходит корнями в небо». Эта культурная инициатива представляет собой «настоящий музыкальный фестиваль» с участниками из разных регионов России, а также Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики, сообщали организаторы.
После этого в Еврокомиссии пригрозили прекратить финансировать Венецианскую биеннале.
Россия не участвовала в Венецианской биеннале с 2020 г. После начала военного конфликта на Украине в 2022 г. организаторы события объявили, что российский павильон останется закрытым.