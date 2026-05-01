Fitch Ratings: к 2027 году госдолг США может превысить 120% ВВП

Размер государственного долга США может достичь 122% ВВП страны к 2027 г. Такие данные привело международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

В этом и следующем году дефицит госбюджета США составит 7,9%, прогнозируют в агентстве.

На данный момент госдолг США составляет $39,1 трлн.

26 февраля Международный валютный фонд (МВФ) привел оценку, согласно которой государственный долг США может достичь 140% ВВП к 2031 г. В МВФ предупредили, что дефицит бюджета в 7–8% ВВП угрожает экономической стабильности не только самих США, но и может оказать негативное влияние на мировую экономику.

В июле 2025 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что госдолг США вышел из-под контроля, а незаконные санкции подорвали доверие к американской валюте. По его словам, пандемия коронавируса показала множественные недостатки мировой торгово-финансовой системы и ускорила ее фрагментацию.

