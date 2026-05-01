Fitch Ratings: к 2027 году госдолг США может превысить 120% ВВП

26 февраля Международный валютный фонд (МВФ) привел оценку, согласно которой государственный долг США может достичь 140% ВВП к 2031 г. В МВФ предупредили, что дефицит бюджета в 7–8% ВВП угрожает экономической стабильности не только самих США, но и может оказать негативное влияние на мировую экономику.