Посол Мешков назвал Францию препятствием для мира России с Украиной
Франция в рамках ЕС является одной из ключевых стран, препятствующих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в интервью «РИА Новости».
«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», – сказал дипломат. По его словам, Париж предпринимает шаги по срыву возможных договоренностей.
28 апреля министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав оборонных ведомств стран ШОС в Бишкеке отмечал, что Европейский союз усиливает участие в конфликте за счет наращивания военной помощи Киеву.
По его словам, цепочки поставок западного вооружения, включая производственные и логистические маршруты, находятся под постоянным мониторингом и предаются огласке. Белоусов подчеркивал, что «подобные действия способствуют резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».
30 апреля в МИДе РФ заявляли о планах Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие. По данным внешнеполитического ведомства, подобные идеи противоречат ключевым принципам режима нераспространения.