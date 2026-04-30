В МИДе заявили о планах Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие
В Лондоне и Париже рассматривалась возможность передачи Украине элементов ядерного оружия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
По его словам, подобные идеи противоречат ключевым принципам режима нераспространения. «Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия», – сказал Белоусов (цитата по «РИА Новости»).
24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Лондон и Париж рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта ведомство назвало французскую боеголовку TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.
25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания и Франция манипулируют Киевом планами поставить ему ядерное оружие. Дипломат сказала, что Украина утратит какие-либо границы страха перед законом, если получит ядерное вооружение.