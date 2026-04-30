Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 013,5-1,06%CNY Бирж.10,912-0,62%IMOEX2 639,82-2,1%RTSI1 110,57-2,35%RGBI119,46+0,13%RGBITR778,93+0,15%
Политика

В МИДе заявили о планах Лондона и Парижа передать Украине ядерное оружие

В Лондоне и Париже рассматривалась возможность передачи Украине элементов ядерного оружия. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, подобные идеи противоречат ключевым принципам режима нераспространения. «Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия», – сказал Белоусов (цитата по «РИА Новости»).

24 февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Лондон и Париж рассматривают варианты передаче Украины атомной или так называемой «грязной» бомбы. В качестве возможного варианта ведомство назвало французскую боеголовку TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания и Франция манипулируют Киевом планами поставить ему ядерное оружие. Дипломат сказала, что Украина утратит какие-либо границы страха перед законом, если получит ядерное вооружение.

Читайте также:Песков: было бы странно, если бы Запад признал планы передать ВСУ ядерное оружие
