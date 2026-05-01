CNY Бирж.10,978+0,6%CHMK3 930+0,13%AKRN19 706+0,46%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,8+0,09%RGBITR782,29+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Посольству РФ в Париже заблокировали карты для оплаты топлива

Посольство России во Франции столкнулось с блокировкой банковских карт, используемых для оплаты топлива. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в интервью «РИА Новости».

По его словам, проблемы с финансовыми операциями у дипмиссии носят «практически перманентный» характер. Так, с подачи бельгийского банка были заблокированы карты для оплаты бензина. Попытка провести платеж через французский банк также завершилась блокировкой.

«Это прецедент буквально этой недели, потому что до этого, даже начиная с 2022 г., никогда проблем с этой точки зрения не было», – отметил дипломат, подчеркнув, что нарушение даже тех исключений, которые Евросоюз делает из санкционных списков.

До этого Мешков также заявлял, что Франция в рамках ЕС является одной из ключевых стран, препятствующих достижению долгосрочного урегулирования конфликта между РФ и Украиной, утверждая, что Париж предпринимает шаги по срыву возможных договоренностей.

