Посольству РФ в Париже заблокировали карты для оплаты топлива
Посольство России во Франции столкнулось с блокировкой банковских карт, используемых для оплаты топлива. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в интервью «РИА Новости».
По его словам, проблемы с финансовыми операциями у дипмиссии носят «практически перманентный» характер. Так, с подачи бельгийского банка были заблокированы карты для оплаты бензина. Попытка провести платеж через французский банк также завершилась блокировкой.
«Это прецедент буквально этой недели, потому что до этого, даже начиная с 2022 г., никогда проблем с этой точки зрения не было», – отметил дипломат, подчеркнув, что нарушение даже тех исключений, которые Евросоюз делает из санкционных списков.
До этого Мешков также заявлял, что Франция в рамках ЕС является одной из ключевых стран, препятствующих достижению долгосрочного урегулирования конфликта между РФ и Украиной, утверждая, что Париж предпринимает шаги по срыву возможных договоренностей.