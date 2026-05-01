В Екатеринбурге нетрезвый мужчина попытался напасть на губернатора Паслера
В Екатеринбурге мужчина попытался напасть на губернатора Свердловской области Дениса Паслера во время первомайского митинга. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что инцидент произошел, когда глава региона общался с участниками мероприятия и фотографировался. Нападавший, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, как мужчина в спортивном костюме бросается в сторону губернатора, но его успевает перехватить охрана. Сам Паслер в этот момент фотографировался.
В департаменте информационной политики региона агентству сообщили, что нарушитель был передан сотрудникам правоохранительных органов. В результате инцидента никто не пострадал.
Первомайский митинг проходит на площадке «Екатеринбург-Арены». В мероприятии также принимают участие представители регионального правительства, депутаты заксобрания и общественники.