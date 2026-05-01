CNY Бирж.10,978+0,6%CHMK3 930+0,13%AKRN19 706+0,46%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,8+0,09%RGBITR782,29+0,21%
Политика

ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области

Ведомости

В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую область в ночь на 1 мая была повреждена энергетическая инфраструктура региона. Об этом сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Это привело к частичному обесточиванию населенных пунктов области, отметил Балицкий. Как он сказал, «энергетики прилагают все усилия для того, чтобы восстановить подачу электричества максимальному количеству абонентов».

Ночью 28 апреля ВСУ атаковали Днепрорудненскую центральную районную больницу в Запорожской области. В результате атаки повреждения получили окна в здании поликлиники. Никто не пострадал.

