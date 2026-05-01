Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом

Милли меджлис (парламент) Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятой им накануне резолюции «Поддержка демократической устойчивости в Армении». Об этом сообщает APA.

Депутат Бахруз Магеррамов отметил, что на фоне «очередной антиазербайджанской резолюции» у Баку «нет ни связей, ни глубоких отношений» с Европарламентом. Ряд парламентариев выступили за ужесточение позиции. В частности, депутат Эльшан Мусаев предложил полностью прекратить отношения с Европарламентом и выйти из Парламентской ассамблеи Евронест.

Глава парламентского комитета по правам человека Захид Орудж также раскритиковал подход Европарламента, указав на противоречивость его позиций в вопросах территориальной целостности.

Председатель комитета по международным отношениям Самед Сеидов напомнил, что ранее Азербайджан уже разрывал отношения с Европарламентом в 2016 г. после аналогичной резолюции, но впоследствии восстановил их. По его словам, с тех пор Европарламент принял еще более десяти документов с критикой Баку.

В парламенте подчеркнули, что подобные действия ЕС подрывают двусторонние отношения и мешают процессу нормализации в регионе.

20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна продолжит курс на вступление в Европейский союз (ЕС). По его словам, Ереван будет проводить реформы, направленные на соответствие критериям членства в ЕС, после чего решение о подаче заявки будет зависеть от готовности Брюсселя принять страну. 

