Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом

Председатель комитета по международным отношениям Самед Сеидов напомнил, что ранее Азербайджан уже разрывал отношения с Европарламентом в 2016 г. после аналогичной резолюции, но впоследствии восстановил их. По его словам, с тех пор Европарламент принял еще более десяти документов с критикой Баку.