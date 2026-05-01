Чехия предоставила разрешение на пролет борта Фицо через свою территорию в РФ

Чехия предоставила разрешение на перелет борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо, направляющегося в Москву для участия в торжестве по случаю 81-й годовщины Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге, его цитирует портал Novinky.

«Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на полет, и оно было без задержки выполнено», – сказал он.

Пролет борта Фицо в своем воздушном пространстве запретили Эстония, Латвия и Литва. Позже заходить самолету словацкого премьера в свое воздушное пространство запретила и Польша.

7 апреля Фицо сам объявил о планах посетить Москву в День Победы и принять участие в торжествах по случаю 81-й годовщины. По его словам, в ближайшие дни и недели он поучаствует во многих мероприятиях, чтобы выразить уважение ко всем, кто боролся с фашизмом, и тем, кто стал его жертвой.

