CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%BISVP10,22-2,29%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,9+0,18%RGBITR782,94+0,29%
Политика

Володин: интерес европейцев к переезду в Россию вырос в 1,5 раза за полгода

Ася Султанова

Интерес граждан европейских стран, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, к переезду в Россию продолжает расти. Об этом в Max заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, если на конец октября 2025 г. было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то сейчас эта цифра составляет порядка 3400, то есть за полгода она увеличилась в полтора раза.

Как отметил Володин, это свидетельствует о том, что все больше жителей западных стран не согласны с проводимой у них на родине политикой и бегут от навязываемых неолиберальных установок. При этом Германия, по его данным, остается одним из лидеров по числу граждан, переезжающих в Россию, и каждый пятый житель ФРГ, согласно местным опросам, пребывает в «чемоданном настроении».

Председатель Госдумы связал эту тенденцию с глубокими проблемами в экономике Германии и действиями канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Володин подчеркнул, что немецкий канцлер позволяет себе упрекать граждан страны в их бедах, заявив недавно, что жители Германии за последние 20 лет «слишком уютно устроились в атмосфере всеобщего благополучия».

Согласно статистике МВД, около 78% иностранцев с традиционными духовно-нравственными ценностями переезжают в Россию из Европы. Данные за период с сентября 2024 по июнь 2025 г. учитывают подавших заявление на разрешение на временное проживание по указу президента России Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих ценности РФ (документ подписан в августе 2024 г.).

Представители стран Прибалтики были первыми, кто обратился к указу президента для переезда, сообщала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

