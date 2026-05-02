В Екатеринбурге арестовали мужчину, который пытался накинуться на губернатора

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга привлек к административной ответственности 42-летнего жителя Оренбургской области Серика Таспакова за публичную нецензурную брань на Празднике весны и труда, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, 1 мая гость столицы Урала решил посетить массовое праздничное мероприятие на улице Репина, 5. Увидев главу региона, мужчина резко направился к нему, но его остановили сотрудники службы безопасности. В ответ на это оренбуржец начал выражаться нецензурной бранью. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении.

В суде Таспаков полностью признал вину.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.

