Лидер демократов назвал бредом слова Трампа о завершении войны в Иране

Ася Султанова

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер назвал бредом заявление президента Дональда Трампа о завершении боевых действий против Ирана. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни оказываются под угрозой, вспыхивает хаос и растут цены, при этом американцы оплачивают счета», – написал Шумер в ответ на пост Politico. Издание сообщило, что ранее Трамп уведомил конгресс о том, что война с Ираном «завершена». Это было расценено как попытка оправдать отказ от получения одобрения законодателей после того, как конфликт достиг 60-дневного порога, установленного законом о военных полномочиях.

Согласно американским законам, президент США может вести боевые действия без санкции конгресса не более 60 дней. Для военной кампании Трампа против Ирана этот срок истек 1 мая (некоторые источники называют датой окончания 29–30 апреля). Конгрессмены-демократы начали готовить иск против Трампа, если он продолжит вести войну. Подготовку инициативы подтвердили 30 апреля Times сенатор-демократ Ричард Блюменталь и конгрессмен-демократ Тед Лью.

С 8 апреля между сторонами действует перемирие: авиация США не бомбит объекты на территории Ирана. Тем не менее с 12 апреля американские военно-морские силы приступили к блокаде иранских портов. Согласно данным Центрального командования США (CENTCOM), в рамках блокады было задержано одно судно, 31 корабль развернули.

