Захарова: гарантия справедливости для жертв трагедии в Одессе – успех СВО
Гарантией справедливости для жертв преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала двенадцатую годовщину трагедии.
Дипломат отметила, что нынешнему киевскому режиму, несмотря на ранее дававшиеся обещания довести до конца расследование одесской трагедии и наказать виновных, сегодня явно не до справедливости. По словам Захаровой, само слово «справедливость» в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на современной Украине превратилось в оксюморон.
Россия после завершения спецоперации добьется того, чтобы преступление в одесском Доме профсоюзов стало одним из ключевых пунктов обвинений против киевского режима, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что приговор виновным рано или поздно будет вынесен.
Трагедия в Одессе произошла 2 мая 2014 г. Тогда в результате пожара в Доме профсоюзов, где укрывались противники «майдана», погибли 48 человек, пострадали более 250. Пожару предшествовали столкновения футбольных «ультрас» и активистов «евромайдана» с оппонентами.