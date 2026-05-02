Политика

Матвиенко: Россия не позволит забыть трагедию в Одессе

Ведомости

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия после завершения спецоперации сделает все, чтобы преступление в Доме профсоюзов в Одессе заняло особое место в обвинениях против Киева. Приговор виновным рано или поздно будет вынесен, сказала она «РИА Новости».

«Понятно, что от Зеленского и его окружения ожидать реального правосудия, что тогда, что сейчас – наивно, бессмысленно. Они прячут своих подельников», — сказала Матвиенко. Она также назвала позором, что за 12 лет единственной реакцией международных институтов стал «расплывчатый вердикт» Европейского суда по правам человека.

По словам спикера Совфеда, европейские покровители Киева виновны в том, что правосудие до сих пор не состоялось.

2 мая 2014 г. в Одессе в результате пожара в Доме профсоюзов, где укрывались противники «майдана», погибли 48 человек, более 250 пострадали. Ему предшествовали столкновения футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы и сторонников «евромайдана» с его противниками.

  • В апреле 2015 г. первый замгенпрокурора Украины Владимир Гузырь заявил, что пожар в здании стал «следствием массовых беспорядков». Украинское расследование не подтвердило версии умышленного поджога.

  • Россия неоднократно требовала от Киева и международного сообщества дать правовую оценку событиям. В октябре 2023 г. СК РФ завершил расследование и заочно предъявил обвинения украинским националистам.

  • В марте 2025 г. Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непринятии мер при пожаре. ЕСПЧ постановил, что после инцидента власти не провели должного расследования.

