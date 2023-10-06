СК России заочно предъявил обвинения бывшим генпрокурору и секретарю СНБО Украины
Следствие заочно предъявило обвинения бывшему секретарю СНБО Украину Андрею Парубию и экс-генпрокурору Украины Олегу Махницкому в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе в 2014 г. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«Они являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 г. проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Подконтрольные им боевики в 2014 г. осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, погибли и ранены свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры», – сказано в сообщении.
Помимо Махницкого и Парубия, обвинения также были предъявлены председателю государственной погранслужбы Украины Николаю Литвину. В СК уточнили, что в настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
По состоянию на 11:20 мск в международный розыск объявлен только Махницкий, следует из информации в базе розыска МВД России. Основанием является статья УК РФ. Какая именно – не уточняется. Информации о Парубии и Левитине в базе розыска МВД пока нет.
Махницкий был заочно арестован еще в 2017 г. По данным следствия, в 2014 г. Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам.