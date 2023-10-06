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СК России заочно предъявил обвинения бывшим генпрокурору и секретарю СНБО Украины

Ведомости

Следствие заочно предъявило обвинения бывшему секретарю СНБО Украину Андрею Парубию и экс-генпрокурору Украины Олегу Махницкому в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе в 2014 г. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«Они являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 г. проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Подконтрольные им боевики в 2014 г. осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, погибли и ранены свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры», – сказано в сообщении. 

Помимо Махницкого и Парубия, обвинения также были предъявлены председателю государственной погранслужбы Украины Николаю Литвину. В СК уточнили, что в настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

По состоянию на 11:20 мск в международный розыск объявлен только Махницкий, следует из информации в базе розыска МВД России. Основанием является статья УК РФ. Какая именно – не уточняется. Информации о Парубии и Левитине в базе розыска МВД пока нет. 

Махницкий был заочно арестован еще в 2017 г. По данным следствия, в 2014 г. Махницкий, его первый заместитель Николай Голомша и другие сотрудники прокуратуры организовали заведомо незаконное привлечение к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко по политическим мотивам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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