СК России заочно предъявил обвинения бывшим генпрокурору и секретарю СНБО Украины

«Они являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 г. проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Подконтрольные им боевики в 2014 г. осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, погибли и ранены свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры», – сказано в сообщении.