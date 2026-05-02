Украинские СМИ узнали, почему переговорщики Трампа не едут в Киев

Главная же причина кроется в отсутствии прогресса на переговорах. Россия продолжает требовать вывода украинских сил из Донбасса как предварительного условия для соглашения, тогда как Киев настаивает на заморозке текущей линии фронта. «Пока непонятно, зачем посланцам Трампа ехать так далеко, чтобы снова услышать то же самое», – заявил украинский чиновник изданию.