Украинские СМИ узнали, почему переговорщики Трампа не едут в Киев

Ведомости

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат с визитом в Киев, поскольку в Вашингтоне растут опасения, что новое вовлечение в мирные переговоры по Украине снова может не принести ощутимых результатов, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники.

Возможность поездки обсуждается уже несколько месяцев, но оба посланника, неоднократно ездившие в Москву, в Киеве до сих пор ни разу не были, что вызывает разочарование в украинской столице.

Одной из причин задержки, по данным издания, стали логистические сложности. Из-за закрытого воздушного пространства Украины единственный способ добраться до Киева – поезд. Как заявил источник, «Уиткоффу это сложно». При этом президент Украины Владимир Зеленский уже публично называл неуважением многократные визиты американских переговорщиков в Москву без поездки в Киев.

Главная же причина кроется в отсутствии прогресса на переговорах. Россия продолжает требовать вывода украинских сил из Донбасса как предварительного условия для соглашения, тогда как Киев настаивает на заморозке текущей линии фронта. «Пока непонятно, зачем посланцам Трампа ехать так далеко, чтобы снова услышать то же самое», – заявил украинский чиновник изданию.

Кроме того, оба переговорщика сейчас полностью поглощены войной с Ираном, которая доминирует во внешнеполитической повестке Вашингтона. В Белом доме подтвердили, что визит в Киев пока не запланирован. Несмотря на это, украинская сторона, по данным источников, продолжает искать «новые форматы» взаимодействия с США.

The New York Times писала, что Зеленский выразил недовольство в адрес американцев, которые, по его словам, продолжают одобрять действия Путина. Украинский лидер заявил, что вынужден искать новых дипломатических и военных партнеров, делиться опытом в области беспилотников с Саудовской Аравией и государствами Персидского залива, а также заключать соглашения о производстве оружия с Великобританией и Германией.

