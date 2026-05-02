Трамп похвастался прохождением когнитивного теста про льва и медведя

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в пенсионном сообществе The Villages во Флориде вновь похвастался успешным прохождением когнитивных тестов, пишет Mediaite. 79-летний американский лидер, в частности, заявил, что один из вопросов требовал опознать медведя среди других животных.

«Первый вопрос очень легкий. Там лев, жираф, медведь и акула. Они спрашивают: "На какой картинке медведь?" – рассказал Трамп. По его словам, тест состоит из 30 вопросов: «очень стандартный, но очень сложный в последних 10 вопросах».

«Я не думаю, что Обама смог бы его сдать», – сказал 79-летний президент. - «Байден? Да бросьте.

Результаты, как утверждает президент, побудили одного из врачей назвать его «безумным гением».

Особое внимание Трамп уделил математической задаче. По его описанию, нужно было взять число 99, умножить на 9, разделить на 3, прибавить 4 293, затем разделить на 2, вычесть 93 и снова разделить на 9. «Не так много людей получают правильный ответ. Я получил правильный ответ», – заявил американский президент.

Ранее Трамп неоднократно хвастался тем, что «блестяще сдал» все три пройденных им когнитивных теста. Глава Белого дома отметил, что, как ему говорили, мало кто смог «блестяще» сдать этот тест, «поэтому многие другие президенты решили вообще его не сдавать».

