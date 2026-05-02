Трамп похвастался прохождением когнитивного теста про льва и медведя

Особое внимание Трамп уделил математической задаче. По его описанию, нужно было взять число 99, умножить на 9, разделить на 3, прибавить 4 293, затем разделить на 2, вычесть 93 и снова разделить на 9. «Не так много людей получают правильный ответ. Я получил правильный ответ», – заявил американский президент.