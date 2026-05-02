Системы ПВО уничтожили девятый беспилотник над Москвой

Минобороны РФ объявило, что ночью над российскими регионами было нейтрализовано 215 украинских дронов. Военные отразили атаки над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.