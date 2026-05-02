Системы ПВО уничтожили девятый беспилотник над Москвой

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник над Москвой. Экстренные службы работают на месте падения обломков дрона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

2 мая системы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Москвой и Московской областью. Обошлось без разрушений и жертв.

На фоне попыток ударов Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта «Внуково». Мера применялась для обеспечения безопасности полетов.

Минобороны РФ объявило, что ночью над российскими регионами было нейтрализовано 215 украинских дронов. Военные отразили атаки над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

