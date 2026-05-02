Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны нейтрализовали еще один беспилотник, который летел на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков дрона работают экстренные службы.
2 мая средства ПВО ликвидировали семь БПЛА над Москвой и Московской областью. Информации о разрушениях и жертвах не было. На фоне попыток атак Росавиация временно ограничивала прием и выпуск рейсов в аэропорту «Внуково». Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь на 2 мая уничтожили 215 украинских беспилотников над российскими регионами. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Больше всего дронов нейтрализовали над Курской областью. Губернатор региона Александр Хинштейн заявил о 79 сбитых беспилотниках. Кроме того, по области наносились удары артиллерией.