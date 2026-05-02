Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву дрона

2 мая средства ПВО ликвидировали семь БПЛА над Москвой и Московской областью. Информации о разрушениях и жертвах не было. На фоне попыток атак Росавиация временно ограничивала прием и выпуск рейсов в аэропорту «Внуково». Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.