На подлете к Москве уничтожили седьмой беспилотник

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на столицу. Таким образом, за ночь на 2 мая над Москвой и областью перехвачено семь БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. Обломки дрона упали без разрушений и жертв, на месте работают экстренные службы.