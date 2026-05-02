Политика

На подлете к Москве уничтожили седьмой беспилотник

Ведомости

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на столицу. Таким образом, за ночь на 2 мая над Москвой и областью перехвачено семь БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. Обломки дрона упали без разрушений и жертв, на месте работают экстренные службы.

«Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в своем канале в мессенджере Мах. Ранее градоначальник отчитывался о шести перехваченных дронах.

В целях безопасности Росавиация временно ограничивала прием и выпуск рейсов в аэропорту «Внуково».

Всего за ночь, по данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили 215 украинских беспилотников над несколькими регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

