CNY Бирж.10,978+0,6%CHKZ17 050+0,89%LIFE2,8650%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,92+0,19%RGBITR783,08+0,31%
Политика

Власти ОАЭ сняли все ограничения на полеты в воздушном пространстве страны

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов объявило о полном возобновлении нормального воздушного сообщения в воздушном пространстве страны и отмене временных предупредительных мер. Об этом сообщает WAM.

Решение было принято после всесторонней оценки оперативных и условий безопасности, а также по согласованию с соответствующими органами.

В управлении подчеркнули, что непрерывный мониторинг в режиме реального времени сохраняется для обеспечения наивысшего уровня авиационной безопасности. Ведомство подтвердило готовность своих технических и оперативных групп реагировать на любые возникающие ситуации.

Как сообщал канал NDTV, простой аэропорта Дубая стоит экономике эмирата около $1 млн в минуту. Ежедневные потери из-за сбоев в работе авиаузла составляют сотни миллионов долларов. В эту сумму входят убытки Emirates, транзитных перевозчиков, отелей, магазинов и транспортной инфраструктуры.

Авиасообщение на Ближнем Востоке нарушилось 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, в том числе по американским военным объектам в ОАЭ и других странах региона.

