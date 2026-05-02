Власти ОАЭ сняли все ограничения на полеты в воздушном пространстве страны
Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов объявило о полном возобновлении нормального воздушного сообщения в воздушном пространстве страны и отмене временных предупредительных мер. Об этом сообщает WAM.
Решение было принято после всесторонней оценки оперативных и условий безопасности, а также по согласованию с соответствующими органами.
В управлении подчеркнули, что непрерывный мониторинг в режиме реального времени сохраняется для обеспечения наивысшего уровня авиационной безопасности. Ведомство подтвердило готовность своих технических и оперативных групп реагировать на любые возникающие ситуации.
Как сообщал канал NDTV, простой аэропорта Дубая стоит экономике эмирата около $1 млн в минуту. Ежедневные потери из-за сбоев в работе авиаузла составляют сотни миллионов долларов. В эту сумму входят убытки Emirates, транзитных перевозчиков, отелей, магазинов и транспортной инфраструктуры.
Авиасообщение на Ближнем Востоке нарушилось 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, в том числе по американским военным объектам в ОАЭ и других странах региона.