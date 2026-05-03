Дмитриев: мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории

Ася Султанова

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о том, что глобальная экономика движется к самому масштабному энергокризису. Об этом он написал в соцсети X.

«Мир на автопилоте впадает в величайший энергетический кризис в истории, словно в спячку, – и только сейчас кое-кто из умных людей начинает это замечать», – написал Дмитриев. Так спецпредставитель РФ отреагировал на пост, в котором партнер и старший портфельный управляющий канадской Ninepoint Partners Эрик Наттолл дал жесткий прогноз в интервью Bloomberg TV. По его словам, мир находится на пороге крупнейшего энергокризиса за всю историю наблюдений, при этом большинство стран и инвесторов по-прежнему не осознают масштаб угрозы. По словам Наттолла, уже в ближайшие дни или недели цена нефти превысит $150 за баррель.

Главный фактор шока – беспрецедентное сокращение добычи в Ближневосточном регионе, которое, по данным Наттолла, достигает 14 млн баррелей в сутки. Фактически уничтожен страховочный запас мощностей. Потери добычи уже составили 650 млн баррелей, и даже если Ормузский пролив откроется завтра, потери вырастут до 1,5 млрд баррелей. Запасы дизельного топлива в США сократились на 4% всего за одну неделю, а бензина – на 3%, хотя календарно сейчас не высокий сезон вождения. В глобальном масштабе коммерческие запасы нефти к концу мая, по прогнозу Наттолла, достигнут абсолютных исторических минимумов.

Дмитриев предрек в мае «цунами энергетического кризиса» в Евросоюзе и Великобритании. 19 аперля он сообщил, что Европа с месячным опозданием приступила к осторожной реакции на энергокризис, комментируя запуск Нидерландами первой фазы антикризисного плана.

