Дмитриев: мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории

«Мир на автопилоте впадает в величайший энергетический кризис в истории, словно в спячку, – и только сейчас кое-кто из умных людей начинает это замечать», – написал Дмитриев. Так спецпредставитель РФ отреагировал на пост, в котором партнер и старший портфельный управляющий канадской Ninepoint Partners Эрик Наттолл дал жесткий прогноз в интервью Bloomberg TV. По его словам, мир находится на пороге крупнейшего энергокризиса за всю историю наблюдений, при этом большинство стран и инвесторов по-прежнему не осознают масштаб угрозы. По словам Наттолла, уже в ближайшие дни или недели цена нефти превысит $150 за баррель.