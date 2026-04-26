Дмитриев предрек ЕС и Британии «цунами энергокризиса» в мае
В мае Евросоюз и Великобританию накроет «цунами энергетического кризиса». Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.
«Необходима деэскалация вместо того, чтобы всегда искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач. ЕС и Великобритания будут сильно страдать от цунами энергетического кризиса, который обрушится в мае, и им необходимо скорректировать свои неправильные подходы и политику, чтобы выжить», – написал Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее сказал, что лидеры США, Китая и России «едины в своем неприятии европейцев».
Дмитриев порекомендовал премьер-министру Польши Дональду Туску обеспечить страну запасами авиационного топлива. По словам Дмитриева, это необходимо для того, чтобы в будущем, когда энергетический кризис обострится, Туск мог прилететь в Россию из-за нехватки энергоресурсов.
Спецпредставитель президента 19 апреля сообщил, что Европа с месячным опозданием приступила к осторожной реакции на энергокризис, комментируя запуск Нидерландами первой фазы антикризисного плана. Глава РФПИ подчеркнул, что топливные рынки уже деформированы, но острого дефицита энергоносителей пока нет.