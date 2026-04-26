Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,98-0,81%UTAR11,48-0,17%CHMK3 985-0,87%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,95+0,05%RGBITR824,01+5,58%
Политика

Дмитриев предрек ЕС и Британии «цунами энергокризиса» в мае

Ведомости

В мае Евросоюз и Великобританию накроет «цунами энергетического кризиса». Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.

«Необходима деэскалация вместо того, чтобы всегда искать внешнего врага для оправдания внутренних неудач. ЕС и Великобритания будут сильно страдать от цунами энергетического кризиса, который обрушится в мае, и им необходимо скорректировать свои неправильные подходы и политику, чтобы выжить», – написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее сказал, что лидеры США, Китая и России «едины в своем неприятии европейцев».

Дмитриев порекомендовал премьер-министру Польши Дональду Туску обеспечить страну запасами авиационного топлива. По словам Дмитриева, это необходимо для того, чтобы в будущем, когда энергетический кризис обострится, Туск мог прилететь в Россию из-за нехватки энергоресурсов.

Спецпредставитель президента 19 апреля сообщил, что Европа с месячным опозданием приступила к осторожной реакции на энергокризис, комментируя запуск Нидерландами первой фазы антикризисного плана. Глава РФПИ подчеркнул, что топливные рынки уже деформированы, но острого дефицита энергоносителей пока нет.

