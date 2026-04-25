Макрон: США, Китай и Россия едины в неприятии европейцев

25 апреля Франция и Греция подписывают обновленный двусторонний пакт о безопасности, который продлевает соглашение 2021 г. Прежний договор включал взаимные оборонные обязательства и контракты на закупку Грецией французских военных кораблей на сумму не менее 3 млрд евро. Обновленная версия, рассчитанная на пять лет с автоматической пролонгацией, также охватит сферы внешней политики, гражданской защиты и экономики.