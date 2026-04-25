CNY Бирж.10,98-0,81%CHMK4 030+0,25%RGSS0,199-0,3%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,69-0,17%RGBITR779,96-0,07%
Главная / Политика /

Макрон: США, Китай и Россия едины в неприятии европейцев

Ася Султанова

Европа оказалась в уникальной ситуации, когда лидеры США, Китая и России «едины в своем неприятии европейцев». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Афинах, куда он прибыл после неформального саммита Евросоюза на Кипре, пишет Politico.

По словам Макрона, настало время, чтобы Евросоюз «проснулся» и начал защищать собственные интересы.

«Мы не должны недооценивать тот факт, что настал уникальный момент, когда президент США, президент России и президент Китая едины в своем неприятии европейцев. Поэтому настало время нам проснуться», – заявил Макрон в ходе дискуссии с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

Макрон также выразил мнение, что напряженность в отношениях с США сохранится и после ухода президента США Дональда Трампа, назвав это «исторической тенденцией».

25 апреля Франция и Греция подписывают обновленный двусторонний пакт о безопасности, который продлевает соглашение 2021 г. Прежний договор включал взаимные оборонные обязательства и контракты на закупку Грецией французских военных кораблей на сумму не менее 3 млрд евро. Обновленная версия, рассчитанная на пять лет с автоматической пролонгацией, также охватит сферы внешней политики, гражданской защиты и экономики.

31 марта замкомандующего ВВС Франции Доминик Тардиф объявил о пересмотре военной стратегии и подготовке авиации к возможному конфликту с Москвой. В Париже не исключают начала боевых действий с РФ уже в конце текущего десятилетия.

19 декабря в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» президент России Владимир Путин жестко раскритиковал заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможном военном конфликте с Россией.

