Политика

Дмитриев призвал Туска запастись топливом для поездки в РФ за энергоресурсами

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал премьер-министру Польши Дональду Туску обеспечить страну запасами авиатоплива, чтобы в будущем прилететь в Россию из-за нехватки энергоресурсов.

«Увидимся через два месяца, когда вы приедете в Россию просить об энергоресурсах. Пожалуйста, запаситесь достаточным количеством авиатоплива для перелета», – написал он в соцсети X.

Так он ответил на публикацию Туска о том, что на неформальной встрече лидеров Европейского совета – глав государств ЕС – «нет русских». Польский премьер заявил, что чувствует от этого «огромное облегчение».

19 апреля Дмитриев говорил, что страны Европы начали осторожно реагировать на крупнейший энергокризис с опозданием в месяц. Тогда он комментировал новость о том, что правительство Нидерландов вводит в действие первую фазу плана по преодолению энергетического кризиса. Такие шаги означают, что топливные рынки уже деформированы, однако острого дефицита энергоносителей пока нет.

