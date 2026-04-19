Дмитриев: ЕС с опозданием на месяц начал реагировать на энергокризис
С опозданием в месяц страны ЕС наконец начинают медленно и осторожно реагировать на крупнейший в истории энергокризис. Об этом написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«С опозданием на месяц страны ЕС только сейчас начинают действовать – медленно и осторожно – в условиях крупнейшего энергетического кризиса в истории», – написал Дмитриев. Так спецпредставитель президента России отреагировал на публикацию Reuters, в которой говорится, что правительство Нидерландов 20 апреля введет в действие первую фазу плана по преодолению энергетического кризиса.
Как пишет издание, национальный план действий был создан на фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом между Россией и Украиной. Активация первой стадии означает, что топливные рынки уже деформированы, однако острого дефицита энергоносителей пока нет. В рамках этого этапа власти и профильные ведомства будут вести усиленный мониторинг ситуации и готовиться к возможному ухудшению.
Премьер-министр страны Роб Йеттен 17 апреля анонсировал, что правительство объявит о конкретных мерах компенсации населению растущих расходов на энергоносители. Ожидается, что в пакет войдут налоговые послабления для владельцев автомобилей, однако снижения топливных налогов не планируется.
Королевство уже сталкивалось с последствиями энергетического кризиса в Европе, но активация государственного плана реагирования произойдет впервые.
3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times заявил, что энергетический шок в Евросоюзе продлится долгое время, цены на ресурсы будут высокими.