Песков: удары по нефтяной инфраструктуре РФ приведут к росту цен
Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.
«Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше $120», – сказал представитель Кремля.