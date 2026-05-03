CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%CARM1,161-2,44%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,16+0,32%
Главная / Политика /

Песков: удары по нефтяной инфраструктуре РФ приведут к росту цен

Ведомости

Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.

«Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть. И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше $120», – сказал представитель Кремля.

В ночь на 28 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА, в результате загорелся местный нефтеперерабатывающий завод. Из домов вблизи него эвакуировали 60 жителей, включая девять детей. В этот же день в Туапсинском районе ввели режим ЧС регионального уровня. Пожар на НПЗ потушили 30 апреля.

