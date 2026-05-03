Песков: Европа мешает США поставить Киев на место
Европа предпринимает шаги, которые мешают США «поставить киевский режим на место». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для программы «Вести».
По словам Пескова, европейцы предпринимают «различные движения конфронтационного характера». При этом, как отметил представитель Кремля, европейские страны мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию, и готовы тратить большие средства на военное строительство.
Bild писал, что Германия формирует танковую бригаду в Литве и собирается перебросить туда значительные ресурсы бундесвера. ФРГ и Франция планируют сотрудничество в сфере ядерного оружия. Bloomberg сообщал, что в Германии крупнейший автомобильный порт Европы в Бремерхафене на побережье Северного моря модернизируют за 1,35 млрд евро.