Песков объяснил слова Путина о зацикливании на запретах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил призыв Владимира Путина к законодателям о том, что не стоит зацикливаться на запретах. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
«Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля. Песков отметил, что слова российского лидера были исчерпывающими.
27 апреля на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге Путин заявил парламентариям, что зацикливаться на запретах – это контрпродуктивно. По его словам, законодательный процесс должен быть системным и творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они беспрецедентны и важно их достойно преодолевать. Глава государства также отметил, что излишние барьеры тормозят развитие.