RTSI1 151,35+1%RGBI119,46-0,36%CNY Бирж.10,945-0,32%IMOEX2 734,12+0,04%RGBITR778,46-0,26%
Владимир Путин призвал депутатов и сенаторов не зацикливаться на запретах

Президент выступил на заседании Совета законодателей в день 120-летия российского парламентаризма
Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин сказал парламентариям, что зацикливаться на запретах – это контрпродуктивно. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета законодателей перед депутатами, сенаторами и главами законодательных собраний регионов в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Президент традиционно посещает Совет законодателей в конце апреля, когда отмечается День российского парламентаризма.

Законодательный процесс должен быть системным и «творческим, нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны и важно их достойно преодолевать», сказал Путин. «Но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах, выработке новых каких-то мер наказания для нарушителей – конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно», – заявил президент. По его словам, излишние барьеры тормозят развитие.

Президент пожелал удачи всем будущим кандидатам на выборах в Государственную думу. «Выборный процесс, порой острая конкуренция кандидатов, партий не должны влиять на планомерную профессиональную законодательную работу – и в центре, и в регионах, на местах. Парламент – это орган власти, а от власти люди ждут честного служения и результата, конечно же», – заявил президент. Предвыборная кампания должна пройти в соответствии с законом, чтобы ее итоги были «прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными, отражали бы волю наших людей», сказал Путин. По его словам, такие результаты создают «устойчивую платформу для власти и принятия необходимых, своевременных решений в интересах нашего народа».

Президент напомнил цитату писателя Александра Солженицына, которую он сказал в Госдуме в 1994 г. «Власть – это не добыча в конкуренции партий. Это не награда, это не пища для личного самолюбия. Власть – это тяжелое бремя, это ответственность, обязанность. И труд, и труд», – процитировал президент писателя.

Путин напомнил о предложении «Единой России», которое она представила в преддверии избирательной кампании, – перенести погашение задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 г. на более поздний срок. Президент это предложение поддержал. Сумма задолженности по бюджетным кредитам, которую регионы должны были выплатить в 2026 г., – 100 млрд руб. Путин призвал депутатов поддержать усилия правительства и вносить свои предложения «по стимулам экономического роста». Среди важных законодательных инициатив президент отдельно отметил внедрение платформенной экономики, нормативную базу в сфере искусственного интеллекта. 

В этом году отмечается 120-летие российского парламентаризма – 27 апреля 1906 г. в Таврическом дворце состоялось первое заседание Госдумы. «В ту эпоху сам факт ее учреждения, проведение выборов стали событиями колоссальной общественной, государственной значимости. Многие видели в этом новый этап развития страны, надежду на масштабные преобразования в России», – заявил президент. Но после этого революция 1917 г. и трагедия гражданской войны изменили судьбу страны, отметил Путин. По его словам, сейчас существуют разные оценки того, какую роль сыграли депутаты того времени в «драматичном переломе», но в целом опыт первых парламентариев заслуживает уважения.

Также 120 лет назад был обновлен и Государственный совет, который частично стал выборным органом, и тогда с Думой они были провозглашены высшими госучреждениями, напомнил Путин. По его словам, тогда, по сути, возникла первая модель двухпалатной парламентской системы. Нынешних же депутатов и сенаторов президент поблагодарил за то, что Госдума и Совет Федерации «доказали свою прочность и устойчивость», народ «ответил сплоченностью и твердостью», а государство – «быстрым принятием решений».

«И если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренцией – это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся, потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ», – считает Путин. По его словам, по ключевым вопросам все партии и регионы вступают с одних позиций – прежде всего это касается поддержки спецоперации.

До заседания Путин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко посмотрел выставку о 120-летии российского парламентаризма, где были представлены исторические документы, в том числе протоколы первых заседаний Думы. После же заседания Совета законодателей Путин провел отдельную встречу с Матвиенко. Председателя Госдумы Вячеслава Володина в этом году на Совете законодателей не было, он находится с рабочей поездкой в Северной Корее. Выборы депутатов Госдумы состоятся с 18 по 20 сентября, избирать будут 450 депутатов – 225 по спискам и 225 по округам.

