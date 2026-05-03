Силуанов: бюджет РФ получит 200 млрд рублей за счет подорожания нефти

В ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Силуанов отметил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на три года, если цены на нефть будут снижаться. Так глава Минфина РФ прокомментировал заявление ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Силуанов объяснил, что в этом случае страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные мощности. При этом министр подчеркнул, что если государства-экспортеры начнут «нескоординированно проводить свою политику», цена на нефть снизится.