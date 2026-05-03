Силуанов: бюджет РФ получит 200 млрд рублей за счет подорожания нефти
Глава Минфина Антон Силуанов заявил о дополнительных доходах российского бюджета в связи с ростом цен на нефть. Свою оценку он озвучил в беседе с Павлом Зарубиным для программы «Вести». По словам Силуанова, речь идет о сумме примерно в 200 млрд руб.
Глава Минфина отметил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковы. Фактически эти показатели уравновесят друг друга.
В ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Силуанов отметил, что российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на три года, если цены на нефть будут снижаться. Так глава Минфина РФ прокомментировал заявление ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Силуанов объяснил, что в этом случае страна может добывать столько нефти, сколько позволяют ее производственные мощности. При этом министр подчеркнул, что если государства-экспортеры начнут «нескоординированно проводить свою политику», цена на нефть снизится.
Семь стран ОПЕК+ – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – приняли решение увеличить добычу нефти с июня 2026 г. на 188 000 баррелей в сутки.