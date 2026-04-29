Силуанов: необходимо создать запас прочности бюджета при падении цен на нефть
Российский бюджет должен иметь запас прочности не менее чем на три года, если произойдет снижение цен на нефть, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
«Наш бюджет должен иметь соответствующий запас прочности, не менее чем на три года. За этот период произойдет переориентация нефтедобывающих компаний на мировом рынке», – сказал он.
Так глава Минфина РФ прокомментировал заявление ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Он объяснил, что в этом случае страна может добывать столько нефти, сколько «имеет производственных мощностей». Цена на ресурс снизится, если государства – экспортеры нефти будут «не скоординированно проводить свою политику», подчеркнул Силуанов.
28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM объявило о выходе из организации с мая 2026 г. Власти Эмиратов пояснили, что решение было основано на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ и рассчитывает на продолжение двустороннего сотрудничества. В России при этом не рассматривают вопрос выхода из ОПЕК+.