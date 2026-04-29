Кремль уважает решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+
Россия уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, а также рассчитывает на продолжение двустороннего сотрудничества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это суверенное решение Объединенных Арабских Эмиратов. Мы с уважением к этому относимся. Мы приветствуем заявления, которые были из Абу-Даби о том, что Эмираты продолжат ответственную позицию на энергетических рынках и координацию на двусторонней основе», – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что у России и ОАЭ сохраняются конструктивные и дружественные отношения, поэтому Москва рассчитывает на продолжение эффективных контактов, в том числе в сфере энергетики.
28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM сообщило, что страна выходит из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Власти отмечали, что этот шаг основан на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей.
Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели подчеркнула, что ОАЭ продолжат тесное сотрудничество с партнерами и будут укреплять взаимодействие с ними. Она также отметила, что Абу-Даби планирует вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью.
ОАЭ входили в ОПЕК с 1967 г. – сначала от имени эмирата Абу-Даби. После образования ОАЭ в 1971 г. страна сохранила членство. ОПЕК объединяет страны – экспортеры нефти и занимается согласованием квот добычи и стабилизацией рынка. Формат ОПЕК+ включает также крупных производителей вне организации, в том числе Россию.