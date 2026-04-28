В ОАЭ заявили о продолжении сотрудничества с партнерами после выхода из ОПЕК
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после выхода из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая продолжат тесное сотрудничество с партнерами и будут укреплять взаимодействие с ними, заявила в соцсети X директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.
«ОАЭ продолжат тесно сотрудничать с партнерами, углублять двустороннее и многостороннее сотрудничество, вносить вклад в стабильные, хорошо функционирующие рынки с большей гибкостью и оперативностью после выхода из ОПЕК», – написала она.
Дипломат подчеркнула, что решение ОАЭ о выходе из ОПЕК является суверенным, стратегическим выбором, который основан на долгосрочном экономическом видении страны.
28 апреля государственное агентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) WAM сообщило, что страна выйдет из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 г. Отмечалось, что этот шаг основан на национальных интересах и анализе текущих и перспективных производственных мощностей. Власти страны указали на стремление повысить гибкость нефтяной политики и эффективнее реагировать на изменения глобального рынка.
ОАЭ входят в ОПЕК с 1967 г. – сначала от имени эмирата Абу-Даби, а после образования ОАЭ в 1971 г. сохранили членство. ОПЕК объединяет страны – экспортеры нефти и занимается согласованием квот добычи и стабилизацией рынка. Формат ОПЕК+ включает также крупных производителей вне организации, в том числе Россию.