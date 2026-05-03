Иран требует от США снятия санкций и нового режима навигации в Ормузском проливе

Ключевые элементы нового 14-пунктного плана по окончательному завершению войны США и Ирана включают гарантии против будущих атак на Исламскую Республику и Ливан, вывод американских войск из окрестностей Ирана, а также разблокировку замороженных активов на миллиарды долларов, пишет Al Jazeera.

Кроме того, Иран требует снятия всех санкций, выплату военных репараций, а также установление «нового механизма» для судоходства в Ормузском проливе. Тегеран хочет закрепить за собой право на обогащение урана как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), тогда как президент США Дональд Трамп ранее назвал иранскую ядерную программу «красной линией», пишет издание. Документ был направлен через посредника – Пакистан – в ответ на предыдущее 9-пунктное предложение Вашингтона.

В отличие от американского плана, Тегеран настаивает на полном прекращении войны в течение 30 дней.

Трамп, выступая перед журналистами 2 мая, подтвердил, что изучает «концепцию сделки», но выразил скепсис: «Не уверен, что смогу заключить сделку с Ираном». Он также пригрозил возобновить удары, если Тегеран «плохо себя поведет». Позднее в соцсети Truth Social Трамп заявил, что иранское предложение вряд ли приемлемо, поскольку Иран «еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что сделал с человечеством и миром за последние 47 лет». Аналитики, опрошенные Al Jazeera, полагают, что Трамп фактически отверг план, даже не вникнув в детали.

Несмотря на трехнедельное перемирие, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что его силы находятся в «полной готовности» к возобновлению боевых действий, обвинив США в несоблюдении прежних договоренностей. Одновременно с этим американская морская блокада иранских портов, введенная 13 апреля, вкупе с закрытием Тегераном Ормузского пролива, удерживает мировые цены на нефть на уровне выше $110 за баррель Brent. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, комментируя передачу 14-пунктного плана, резюмировал: «Теперь мяч на стороне Соединенных Штатов – выбирать путь дипломатии или продолжение конфронтационного подхода».

The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что администрация Трампа обратилась к другим странам с просьбой присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит разблокировать судоходство через Ормузский пролив.

