Иран требует от США снятия санкций и нового режима навигации в Ормузском проливе

Трамп, выступая перед журналистами 2 мая, подтвердил, что изучает «концепцию сделки», но выразил скепсис: «Не уверен, что смогу заключить сделку с Ираном». Он также пригрозил возобновить удары, если Тегеран «плохо себя поведет». Позднее в соцсети Truth Social Трамп заявил, что иранское предложение вряд ли приемлемо, поскольку Иран «еще не заплатил достаточно высокую цену за то, что сделал с человечеством и миром за последние 47 лет». Аналитики, опрошенные Al Jazeera, полагают, что Трамп фактически отверг план, даже не вникнув в детали.