На учениях African Lion в Марокко пропали двое американских военных
Двое военнослужащих США, участвовавших в учениях African Lion 2026, пропали без вести в районе учебного полигона Кап-Драа недалеко от города Тан-Тан (Марокко). Об этом сообщает сайт Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM).
Американские, марокканские и другие силы, задействованные в учениях African Lion, немедленно приступили к скоординированным поисково-спасательным операциям с привлечением наземных, воздушных и морских средств.
Инцидент расследуется, поиски военнослужащих продолжаются, говорится в сообщении.
Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что военнослужащие попали в несчастный случай во время пешего похода в свободное от службы время и упали в океан, пишет издание Stars and Stripes.
Второй американский чиновник сообщил изданию Stars and Stripes, что военные пока не раскрывают род войск и подразделение пропавших, дожидаясь результатов поисково-спасательной операции.
Учения African Lion, в которых принимают участие более 5500 военнослужащих из более чем 30 стран, являются крупнейшими маневрами Африканского командования США на континенте.