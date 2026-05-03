Швеция выводит на орбиту спутник для слежки за военными объектами в России
Швеция впервые отправила в космос спутник, предназначенный для разведки военных целей на территории РФ. Об этом сообщает SVT.
Как отмечает шведское общественное телевидение, запуск был осуществлен 3 мая с базы Ванденберг в Калифорнии при участии компании SpaceX. Сам запуск занял около 10 минут, а выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц.
Ключевые параметры проекта и его задачи обозначили в военном руководстве страны. По словам главы космических сил Швеции Андерса Сундемана, в течение двух лет у Швеции будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли.
«Это очень ускоренный график, вызванный серьезной необходимостью. Нам нужно иметь информацию о целях и разведывательные данные с больших расстояний», – сказал Сундеман. Он уточнил, что сейчас шведские военные получают снимки от союзников и коммерческих операторов.
По данным SVT, спутник будет использоваться для картографирования потенциальных военных объектов, а также для раннего «выявления угроз», связанных с перемещением российских сил. Предполагается, что новые аппараты дополнят существующие возможности стран НАТО в регионах Балтийского моря и Арктики.