RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Политика

Швеция выводит на орбиту спутник для слежки за военными объектами в России

Ведомости

Швеция впервые отправила в космос спутник, предназначенный для разведки военных целей на территории РФ. Об этом сообщает SVT.

Как отмечает шведское общественное телевидение, запуск был осуществлен 3 мая с базы Ванденберг в Калифорнии при участии компании SpaceX. Сам запуск занял около 10 минут, а выход аппарата на расчетную орбиту ожидается примерно через месяц.

Ключевые параметры проекта и его задачи обозначили в военном руководстве страны. По словам главы космических сил Швеции Андерса Сундемана, в течение двух лет у Швеции будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли.

«Это очень ускоренный график, вызванный серьезной необходимостью. Нам нужно иметь информацию о целях и разведывательные данные с больших расстояний», – сказал Сундеман. Он уточнил, что сейчас шведские военные получают снимки от союзников и коммерческих операторов.

По данным SVT, спутник будет использоваться для картографирования потенциальных военных объектов, а также для раннего «выявления угроз», связанных с перемещением российских сил. Предполагается, что новые аппараты дополнят существующие возможности стран НАТО в регионах Балтийского моря и Арктики.

