Во время рейва на военном полигоне во Франции пострадали 33 человека
Во время несанкционированного рейва (teknival) на военном полигоне в районе города Бурж во Франции пострадали 33 человека, 12 из них госпитализированы. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.
Некоторые из посетителей мероприятия пострадали в результате употребления наркотиков.
Издание отмечает, что мероприятие, организованное в знак протеста против политики ограничений в отношении рейверов, собрало от 17 000 до 40 000 человек со всей Европы. Участники выбрали армейское стрельбище, где недавно проводились испытания артиллерийской системы Caesar, в антимилитаристских целях. На месте были обнаружены два неразорвавшихся снаряда.
Нуньес заявил, что правительство продолжит продвигать законопроект Ripost (утвержден кабинетом министров в конце марта), который увеличивает наказание за несанкционированные рейвы.
«Отныне организация рейва будет уголовным преступлением, наказуемым двумя годами тюрьмы и штрафом в 30 000 евро», – заявил министр, добавив, что также будет введено наказание за участие в таких мероприятиях.
По данным Euronews, вокруг места проведения рейва было развернуто более 600 жандармов. Участники будут оштрафованы за незаконное проникновение на военный объект и несоблюдение распоряжения префекта.