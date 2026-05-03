RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Политика

Во время рейва на военном полигоне во Франции пострадали 33 человека

Ведомости

Во время несанкционированного рейва (teknival) на военном полигоне в районе города Бурж во Франции пострадали 33 человека, 12 из них госпитализированы. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

Некоторые из посетителей мероприятия пострадали в результате употребления наркотиков.

Издание отмечает, что мероприятие, организованное в знак протеста против политики ограничений в отношении рейверов, собрало от 17 000 до 40 000 человек со всей Европы. Участники выбрали армейское стрельбище, где недавно проводились испытания артиллерийской системы Caesar, в антимилитаристских целях. На месте были обнаружены два неразорвавшихся снаряда.

Нуньес заявил, что правительство продолжит продвигать законопроект Ripost (утвержден кабинетом министров в конце марта), который увеличивает наказание за несанкционированные рейвы.

«Отныне организация рейва будет уголовным преступлением, наказуемым двумя годами тюрьмы и штрафом в 30 000 евро», – заявил министр, добавив, что также будет введено наказание за участие в таких мероприятиях.

По данным Euronews, вокруг места проведения рейва было развернуто более 600 жандармов. Участники будут оштрафованы за незаконное проникновение на военный объект и несоблюдение распоряжения префекта.

