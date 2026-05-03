Глава минфина США предупредил об угрозе взлома банковских счетов с помощью ИИ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американцам следует опасаться возможности взлома их банковских счетов с использованием искусственного интеллекта. Он добавил, что финансовые и технологические компании работают над повышением своей устойчивости к киберугрозам, где используется ИИ.