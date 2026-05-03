Глава минфина США предупредил об угрозе взлома банковских счетов с помощью ИИ
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американцам следует опасаться возможности взлома их банковских счетов с использованием искусственного интеллекта. Он добавил, что финансовые и технологические компании работают над повышением своей устойчивости к киберугрозам, где используется ИИ.
«Мы собираемся обеспечить безопасность», – сказал Бессент в интервью Fox News Sunday Morning Futures. Он положительно ответил на вопрос, стоит ли гражданам беспокоиться об ИИ-атаках на их счета.
В апреле Бессент и председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл провели в Вашингтоне экстренные переговоры с лидерами Уолл-стрит, посвященные опасениям, что новейшая модель искусственного интеллекта Anthropic PBC может спровоцировать эру повышенного киберриска, пишет Bloomberg.
Бессент отметил, что за последний год произошло «резкое изменение мощности одной большой языковой модели», но аналогичные скачки ожидаются и у других компаний в сфере ИИ.
По словам министра, необходимо найти баланс между развитием частных инноваций и сохранением контроля со стороны органов обеспечения безопасности. Конкретные меры, предпринятые банками или властями, Бессент не уточнил.