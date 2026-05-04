Times: ЕС требует от Лондона ежегодных выплат для доступа к внутреннему рынку

1 февраля 2020 г. Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Она утратила представительство и право голоса в его органах власти. Brexit стал результатом проведенного еще в июне 2016 г. референдума. Евроскептики полагали, что членство в ЕС слишком дорого обходится стране, были недовольны миграционной политикой и хотели восстановить суверенитет британского законодательства.