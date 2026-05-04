CNY Бирж.10,983+0,05%UTAR11,07+2,03%BLNG10,83+2,46%IMOEX2 653,28-0,19%RTSI1 117,4-0,19%RGBI119,85+0,13%RGBITR782,63+0,25%
Times: ЕС требует от Лондона ежегодных выплат для доступа к внутреннему рынку

Брюссель заявил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что Лондон должен ежегодно вносить около 1 млрд фунтов стерлингов в европейские бюджеты, чтобы иметь доступ к внутреннему рынку Европейского союза. Об этом британской стороне сообщили впервые после Brexit, пишет газета Times со ссылкой на европейского дипломата.

По словам источника, если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, ей придется «платить за участие». Ожидается, что Стармер проведет переговоры с лидерами ЕС на саммите в Армении 4 мая, где и обсудит планы перезагрузки отношений.

Times пишет, что в марте европейские лидеры договорились, что необходимо создать механизм для соответствующего финансового вклада со стороны Великобритании, чтобы он соответствовал доле внутреннего рынка ЕС, в которой Лондон намерен участвовать. Европейские министры в настоящий момент анализируют, какие сектора экономики могли бы получить наибольшую выгоду от дальнейшей интеграции. В качестве приоритетных рассматриваются химическая, фармацевтическая и автомобильная отрасли.

1 февраля 2020 г. Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Она утратила представительство и право голоса в его органах власти. Brexit стал результатом проведенного еще в июне 2016 г. референдума. Евроскептики полагали, что членство в ЕС слишком дорого обходится стране, были недовольны миграционной политикой и хотели восстановить суверенитет британского законодательства.

