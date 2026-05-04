Меликов попросил пока не направлять его на новую должность
Бывший глава Дагестана Сергей Меликов попросил не отправлять его на новую должность, так как хочет помочь врио главы республики Федору Щукину вникнуть в дела. Об этом он написал в Telegram.
«По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы», – написал он в Telegram.
Меликов добавил, что будет помогать и подсказывать «столько, сколько это потребуется, потому что несу ответственность за все начатые нами проекты».
Щукин был назначен врио главы республики 4 мая указом президента РФ Владимира Путина. До этого он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. На осенних выборах главы Дагестана нового руководителя будут избирать депутаты местного парламента.