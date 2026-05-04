CNY Бирж.11,023+0,41%ARSA7,8+1,04%OKEY43,68+2,3%IMOEX2 611,65-1,75%RTSI1 099,88-1,75%RGBI119,71+0,02%RGBITR781,74+0,14%
Главная / Политика /

Источники «Ведомостей» подтвердили назначение Чайко главкомом ВКС

Ведомости

Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом «Ведомостям» сообщили несколько источников в Минобороны.

На этом посту он сменил генерала Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с октября 2023 г. Сам Афзалов сменил на этом посту Сергея Суровикина.

О том, что Чайко назначили главкомом ВКС, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровым решением.

Чайко участвовал в операции в Сирии, где занимал пост начальника штаба российской группировки войск. В разные годы занимал должности в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ, военной Академии Генштаба.

В 2021 г. Чайко был назначен командующим войсками Восточного военного округа, а через год вновь возглавил российскую группировку в Сирии.

