Источники «Ведомостей» подтвердили назначение Чайко главкомом ВКС
Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Об этом «Ведомостям» сообщили несколько источников в Минобороны.
На этом посту он сменил генерала Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с октября 2023 г. Сам Афзалов сменил на этом посту Сергея Суровикина.
Чайко участвовал в операции в Сирии, где занимал пост начальника штаба российской группировки войск. В разные годы занимал должности в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ, военной Академии Генштаба.
В 2021 г. Чайко был назначен командующим войсками Восточного военного округа, а через год вновь возглавил российскую группировку в Сирии.