РБК: генерал Чайко назначен главкомом ВКС России
Чайко родился 27 июля 1971 г. в Голицыне Московской области. По данным ТАСС, он окончил Московское суворовское военное училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. Проходил службу в Западной группе войск в Германии и в Московском военном округе, где занимал должности от командира взвода до командира батальона.
В 1999–2001 гг. обучался в Общевойсковой академии ВС РФ, после чего занимал должности начальника штаба полка и командира полка в Таманской дивизии. В дальнейшем командовал соединениями, включая 27-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и 2-ю гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию.
В 2012 г. окончил Военную академию Генштаба ВС РФ. После этого был назначен заместителем командующего объединением в Центральном военном округе, затем командовал 20-й общевойсковой армией и 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армией.
С 2015 г. участвовал в операции в Сирии, где занимал пост начальника штаба российской группировки войск. В разные годы также занимал должности в Генштабе и Военной академии Генштаба.
В 2021 г. Чайко был назначен командующим войсками Восточного военного округа. В 2022 г. вновь возглавлял российскую группировку в САР.