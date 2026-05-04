Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
KMAZ72-0,41%CNY Бирж.11,04+0,57%IMOEX2 627,33-1,16%RTSI1 106,49-1,16%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,97+0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

РБК: генерал Чайко назначен главкомом ВКС России

Ведомости

Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровым решением.

На этом посту он сменил генерала Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с октября 2023 г., сменив Сергея Суровикина. Пока на официальном сайте Минобороны главой ВКС остается указан Афзалов.

Чайко родился 27 июля 1971 г. в Голицыне Московской области. По данным ТАСС, он окончил Московское суворовское военное училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. Проходил службу в Западной группе войск в Германии и в Московском военном округе, где занимал должности от командира взвода до командира батальона.

В 1999–2001 гг. обучался в Общевойсковой академии ВС РФ, после чего занимал должности начальника штаба полка и командира полка в Таманской дивизии. В дальнейшем командовал соединениями, включая 27-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду и 2-ю гвардейскую мотострелковую Таманскую дивизию.

В 2012 г. окончил Военную академию Генштаба ВС РФ. После этого был назначен заместителем командующего объединением в Центральном военном округе, затем командовал 20-й общевойсковой армией и 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армией.

С 2015 г. участвовал в операции в Сирии, где занимал пост начальника штаба российской группировки войск. В разные годы также занимал должности в Генштабе и Военной академии Генштаба.

В 2021 г. Чайко был назначен командующим войсками Восточного военного округа. В 2022 г. вновь возглавлял российскую группировку в САР.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь