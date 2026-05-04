РБК: генерал Чайко назначен главкомом ВКС России

Чайко родился 27 июля 1971 г. в Голицыне Московской области. По данным ТАСС, он окончил Московское суворовское военное училище и Московское высшее общевойсковое командное училище. Проходил службу в Западной группе войск в Германии и в Московском военном округе, где занимал должности от командира взвода до командира батальона.